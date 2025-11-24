POL-HS: Elektronische Geräte aus Rohbau entwendet
Wassenberg (ots)
Unbekannte Personen hatten es in der Straße Am Marienbruch auf elektronische Baugeräte abgesehen, die sie aus einem Rohbau entwendeten. Der Tatzeitraum lag zwischen letzter Woche Donnerstag (20. November), 18 Uhr und Freitag (21. November), 6 Uhr.
