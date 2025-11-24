PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Elektronische Geräte aus Rohbau entwendet

Wassenberg (ots)

Unbekannte Personen hatten es in der Straße Am Marienbruch auf elektronische Baugeräte abgesehen, die sie aus einem Rohbau entwendeten. Der Tatzeitraum lag zwischen letzter Woche Donnerstag (20. November), 18 Uhr und Freitag (21. November), 6 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

