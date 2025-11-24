PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Erkelenz-Schwanenberg (ots)

Zwischen dem 22. November (Samstag), 12 Uhr und dem 23. November (Sonntag), 15.45 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zutritt in ein am Rheinweg gelegenes Einfamilienhaus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

