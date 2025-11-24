POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Übach-Palenberg-Rimburg/-Scherpenseel (ots) - Autodiebe hatten es zuletzt auf zwei SUV Kia Sorento abgesehen. Im Stadtteil Rimburg verschwand am Freitag (21. November) zwischen 1.45 Uhr und 2 Uhr ein Wagen mit Aachener Kennzeichen (AC-) auf der Kastellstraße; in der Folgenacht schlugen die Täter gegen 4.20 Uhr in der Scherpenseeler Gaußstraße zu. Auf Videoaufnahmen waren drei dunkel gekleidete vermummte Personen zu ...

