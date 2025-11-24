PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autodiebe entwenden zwei SUV

Übach-Palenberg-Rimburg/-Scherpenseel (ots)

Autodiebe hatten es zuletzt auf zwei SUV Kia Sorento abgesehen. Im Stadtteil Rimburg verschwand am Freitag (21. November) zwischen 1.45 Uhr und 2 Uhr ein Wagen mit Aachener Kennzeichen (AC-) auf der Kastellstraße; in der Folgenacht schlugen die Täter gegen 4.20 Uhr in der Scherpenseeler Gaußstraße zu. Auf Videoaufnahmen waren drei dunkel gekleidete vermummte Personen zu erkennen, die den Wagen entwendeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
  • 24.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl eines Ford Focus

    Heinsberg-Karken (ots) - In der Nacht von Samstag (22. November), 21.15 Uhr, auf Sonntag (23. November), 12.15 Uhr, stahlen Diebe einen auf der Roermonder Straße abgestellten Ford Focus mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 09:13

    POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 23.11.2025

    Heinsberg (ots) - Straftaten Heinsberg - Wohnungseinbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus In der Zeit vom 20.11.2025, 18.00 Uhr bis zum 22.11.2025, 12.11 Uhr haben unbekannte Personen in der Straße Alte Schmiede ein Fenster zu einem freistehenden Einfamilienhaus aufgehebelt. Das Schlafzimmer der Familie wurde durchwühlt und diverse Gegenstände entwendet. Erkelenz - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus Am Samstag, den ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 08:12

    POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 22.11.2025

    Heinsberg (ots) - Straftaten Geilenkirchen - Brand in Mehrfamilienhaus Am Freitag, den 21.11.2025 gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Gillrather Straße in Teveren. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es wurden keine Bewohner verletzt. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise ...

    mehr
