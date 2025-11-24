POL-HS: Autodiebe entwenden zwei SUV

Heinsberg (ots) - Straftaten Geilenkirchen - Brand in Mehrfamilienhaus Am Freitag, den 21.11.2025 gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Gillrather Straße in Teveren. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es wurden keine Bewohner verletzt. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise ...

