Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 22.11.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Geilenkirchen - Brand in Mehrfamilienhaus

Am Freitag, den 21.11.2025 gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Gillrather Straße in Teveren. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es wurden keine Bewohner verletzt. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei entgegen, Telefon 02452 920 0. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

