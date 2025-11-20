PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Wegberg-Tetelrath (ots)

Einbrecher drangen in der Straße In Tetelrath gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob sie etwas erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen dem 16. November (Sonntag), 15.30 Uhr, und dem 19. November (Mittwoch), 16.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

