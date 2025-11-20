POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Wegberg-Rath-Anhoven (ots) - In der Nacht von Dienstag (18. November) zu Mittwoch (19. November) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu zwei Kraftfahrzeugen und stahlen ersten Ermittlungen zufolge aus dem Innenraum einen Rucksack mit Werkzeugen, eine Jacke sowie ein Portmonee. Die Tatorte lagen in den Straßen Am Hof sowie am Oestricher Weg. Die Kriminalpolizei prüft nun mögliche Tatzusammenhänge. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: ...

