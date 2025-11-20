PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in metallverarbeitenden Betrieb

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag (18. November), 16 Uhr, und Mittwochmorgen (19. November), 6 Uhr, drangen unbekannte Täter in der Daimlerstraße in die Räumlichkeiten eines metallverarbeitenden Betriebs ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entkamen sie unter anderem mit Werkzeugen, die im Verkaufsraum ausgestellt waren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 13:21

    POL-HS: Betreuungsangebot nach tödlichem Verkehrsunfall auf A 46

    Erkelenz (ots) - Am Samstag, 15. November, ereignete sich auf der A 46 bei Erkelenz ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Mann entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn fuhr und mit dem Fahrzeug eines 47-jährigen Mannes aus Grevenbroich kollidierte. Durch den Aufprall erlitt der 47-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 33-jährige Unfallverursacher wurde ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Werkzeuge von Ladefläche gestohlen

    Hückelhoven-Baal (ots) - Aus einer Werkzeugkiste, die sich auf der Ladefläche eines Pritschenwagens befand, der in der Straße Am Alten Bahnhof stand, stahlen unbekannte Täter zwischen letzter Woche Freitag (14. November), 18 Uhr und Sonntag (16. November), 10 Uhr, zwei Trennschleifer. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Kellereinbruch

    Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - Zwischen dem 13. November (Donnerstag), 14 Uhr und dem 17. November (Montag), 13 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Blumenstraße gewaltsam Zutritt in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses, aus dem sie nach ersten Erkenntnissen einen Satz Winterreifen, eine Bohrmaschine, einen Tapeziertisch sowie einen Wagenheber entwendeten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren