POL-HS: Einbruch in metallverarbeitenden Betrieb
Übach-Palenberg-Übach (ots)
Zwischen Dienstagnachmittag (18. November), 16 Uhr, und Mittwochmorgen (19. November), 6 Uhr, drangen unbekannte Täter in der Daimlerstraße in die Räumlichkeiten eines metallverarbeitenden Betriebs ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entkamen sie unter anderem mit Werkzeugen, die im Verkaufsraum ausgestellt waren.
