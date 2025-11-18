PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betreuungsangebot nach tödlichem Verkehrsunfall auf A 46

Erkelenz (ots)

Am Samstag, 15. November, ereignete sich auf der A 46 bei Erkelenz ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Mann entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn fuhr und mit dem Fahrzeug eines 47-jährigen Mannes aus Grevenbroich kollidierte. Durch den Aufprall erlitt der 47-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 33-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls verletzt. Vor der Kollision war der 33-Jährige bereits entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der Autobahn unterwegs. Dabei könnte es im Vorfeld des Unfalls zu Situationen gekommen sein, in denen Verkehrsteilnehmer dem Fahrzeug begegneten, aber noch rechtzeitig ausweichen konnten. Für Personen, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden sowie für Unfallzeugen und Ersthelfer besteht bei Bedarf die Möglichkeit einer Betreuung durch die Opferschützer der Kreispolizeibehörde Heinsberg. Die Polizei lässt Sie mit diesem Ereignis nicht alleine. Wenden Sie sich gerne über die Mailadresse an: VSB.Heinsberg@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Werkzeuge von Ladefläche gestohlen

    Hückelhoven-Baal (ots) - Aus einer Werkzeugkiste, die sich auf der Ladefläche eines Pritschenwagens befand, der in der Straße Am Alten Bahnhof stand, stahlen unbekannte Täter zwischen letzter Woche Freitag (14. November), 18 Uhr und Sonntag (16. November), 10 Uhr, zwei Trennschleifer. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Kellereinbruch

    Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - Zwischen dem 13. November (Donnerstag), 14 Uhr und dem 17. November (Montag), 13 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Blumenstraße gewaltsam Zutritt in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses, aus dem sie nach ersten Erkenntnissen einen Satz Winterreifen, eine Bohrmaschine, einen Tapeziertisch sowie einen Wagenheber entwendeten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Frauen rauben Seniorin die Handtasche / Zeugen gesucht

    Geilenkirchen (ots) - Am Montag (17. November) wurde eine Seniorin Opfer eines Straßenraubes. Die ältere Frau betrat mit ihrem Trolley gegen 13.50 Uhr einen Hausflur am Friedlandplatz. Dort wurde sie von drei bislang unbekannten Frauen angesprochen, die sie nach dem Weg fragten. Als die Seniorin wieder vor die Haustür trat, um den Weg zu erklären, schubste eine der Frauen die Geilenkirchenerin von hinten zu Boden. Mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren