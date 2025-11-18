Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betreuungsangebot nach tödlichem Verkehrsunfall auf A 46

Erkelenz (ots)

Am Samstag, 15. November, ereignete sich auf der A 46 bei Erkelenz ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Mann entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn fuhr und mit dem Fahrzeug eines 47-jährigen Mannes aus Grevenbroich kollidierte. Durch den Aufprall erlitt der 47-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 33-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls verletzt. Vor der Kollision war der 33-Jährige bereits entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der Autobahn unterwegs. Dabei könnte es im Vorfeld des Unfalls zu Situationen gekommen sein, in denen Verkehrsteilnehmer dem Fahrzeug begegneten, aber noch rechtzeitig ausweichen konnten. Für Personen, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden sowie für Unfallzeugen und Ersthelfer besteht bei Bedarf die Möglichkeit einer Betreuung durch die Opferschützer der Kreispolizeibehörde Heinsberg. Die Polizei lässt Sie mit diesem Ereignis nicht alleine. Wenden Sie sich gerne über die Mailadresse an: VSB.Heinsberg@polizei.nrw.de

