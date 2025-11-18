POL-HS: Kellereinbruch
Übach-Palenberg-Boscheln (ots)
Zwischen dem 13. November (Donnerstag), 14 Uhr und dem 17. November (Montag), 13 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Blumenstraße gewaltsam Zutritt in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses, aus dem sie nach ersten Erkenntnissen einen Satz Winterreifen, eine Bohrmaschine, einen Tapeziertisch sowie einen Wagenheber entwendeten.
