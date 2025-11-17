POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:
- Übach-Palenberg-Boscheln: Blumenstraße/Friedensstraße (Alkohol) - Übach-Palenberg-Holthausen: Holthausener Straße (Alkohol) - Erkelenz-Golkrath: Am Kloster (BTM)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Fahren ohne Fahrerlaubnis:
In
- Geilenkirchen: B 56 - Geilenkirchen-Bauchem: Sittarder Straße - Erkelenz-Golkrath: Am Kloster - Hückelhoven: Neckarstraße
stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.
Betäubungsmitteldelikte:
Bei Kontrollen konnte am vergangenen Wochenende bei einem Einsatz in
- Übach-Palenberg-Boscheln: Blumenstraße
Personen angetroffen werden, die Betäubungsmittel besaßen. Das BTM wurde sichergestellt und jeweils eine Anzeige gefertigt.
