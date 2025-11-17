PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   - Übach-Palenberg-Boscheln:  Blumenstraße/Friedensstraße (Alkohol)
   - Übach-Palenberg-Holthausen: Holthausener Straße (Alkohol)
   - Erkelenz-Golkrath: Am Kloster (BTM)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Geilenkirchen: B 56
   - Geilenkirchen-Bauchem: Sittarder Straße
   - Erkelenz-Golkrath: Am Kloster
   - Hückelhoven: Neckarstraße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

Bei Kontrollen konnte am vergangenen Wochenende bei einem Einsatz in

   - Übach-Palenberg-Boscheln: Blumenstraße

Personen angetroffen werden, die Betäubungsmittel besaßen. Das BTM wurde sichergestellt und jeweils eine Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

