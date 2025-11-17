POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Wegberg-Watern (ots)
Einbrecher verschafften sich am 15. November (Samstag) zwischen 15.10 Uhr und 18.30 Uhr im Mühltalweg gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie unter anderem Modeschmuck.
