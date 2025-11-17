PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Wegberg-Watern (ots)

Einbrecher verschafften sich am 15. November (Samstag) zwischen 15.10 Uhr und 18.30 Uhr im Mühltalweg gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie unter anderem Modeschmuck.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

