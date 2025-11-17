PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Senior bei Geldwechsel bestohlen
Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Ein Senior wurde am Freitagnachmittag (14. November) das Opfer eines Trickdiebs. Der ältere Mann wurde gegen 12 Uhr auf dem Burgparkplatz von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und darum gebeten, einen Geldschein in Münzen zu wechseln. Der hilfsbereite Erkelenzer holte sein Portmonee hervor und wechselte das Geld. Daraufhin wollte der Unbekannte noch einen weiteren Schein gewechselt haben. Nachdem der 85-Jährige auch diesen Schein gewechselt hatte, entfernte sich der andere Mann. Später fiel dem Rentner auf, dass aus seiner Geldbörse ein dreistelliger Betrag an Bargeld fehlte. Der Unbekannte war etwa 40 bis 45 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Er war schlank, hatte kurze dunkle Jahre und trug eine schwarze Jacke mit einer weißen Aufschrift am linken Ärmel. Hinweise zur Identität des Täters nimmt das Kriminalkommissariat Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

