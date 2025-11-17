PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnmobil entwendet

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Unbekannte Personen entwendeten im Rosenweg ein Wohnmobil der Marke Citroen, an dem Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Samstagabend (15. November), 20 Uhr, und Sonntagmorgen (16. November), 10.45 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

