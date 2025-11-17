Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Diebstahl

Heinsberg (ots)

Auf der Erzbischof-Philipp-Straße stahlen zwei männliche Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (16. November) gegen 02.50 Uhr einen Kia Sorento, an dem Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren. Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass die Täter etwa 20 bis 30 Jahre alt waren. Einer von ihnen trug helle Oberbekleidung. Sein Begleiter war mit einem weißen Sweatshirt, einer hellen Jogginghose und einer hellen Kappe bekleidet. Hinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

