Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 317/25 vom 15.11.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Hückelhoven-Kleingladbach - Einbruch in Wohnung

Am Freitag, 14.11.25, zwischen 16:30 Uhr und 23:15 Uhr, kam es auf dem Frankenweg in Kleingladbach zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der bislang unbekannte Tatverächtige verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zur Wohnung, durchwühlte dort die komplette Wohnung und verließ diese anschließend.

Übach-Palenberg - Frelenberg - Diebstahl eines PKW

In der Nacht von Donnerstag 13.11.25, 19:00 Uhr auf Freitag, 14.11.25, 06:00 Uhr sei es nach Angaben des GES zu einem Diebstahl seines PKW gekommen. Der PKW war in dieser Nacht in einer Unfallflucht verwickelt. Der PKW wurde sichergestellt.

Verkehrsunfälle

Heinsberg - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitag gegen 14:35 Uhr befuhr ein 23- jähriger Mann mit seinem PKW die Westtangente in Richtung Lieck. Vor ihm mussten mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen. Der PKW- Fahrer fuhr auf den verkehrsbedingt bremsenden PKW auf und schob diesen auf einen weiteren PKW auf. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt 3 Personen leicht und eine Person schwer verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell