PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 317/25 vom 15.11.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Hückelhoven-Kleingladbach - Einbruch in Wohnung

Am Freitag, 14.11.25, zwischen 16:30 Uhr und 23:15 Uhr, kam es auf dem Frankenweg in Kleingladbach zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der bislang unbekannte Tatverächtige verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zur Wohnung, durchwühlte dort die komplette Wohnung und verließ diese anschließend.

Übach-Palenberg - Frelenberg - Diebstahl eines PKW

In der Nacht von Donnerstag 13.11.25, 19:00 Uhr auf Freitag, 14.11.25, 06:00 Uhr sei es nach Angaben des GES zu einem Diebstahl seines PKW gekommen. Der PKW war in dieser Nacht in einer Unfallflucht verwickelt. Der PKW wurde sichergestellt.

Verkehrsunfälle

Heinsberg - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitag gegen 14:35 Uhr befuhr ein 23- jähriger Mann mit seinem PKW die Westtangente in Richtung Lieck. Vor ihm mussten mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen. Der PKW- Fahrer fuhr auf den verkehrsbedingt bremsenden PKW auf und schob diesen auf einen weiteren PKW auf. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt 3 Personen leicht und eine Person schwer verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Spielautomaten in Café gewaltsam geöffnet

    Hückelhoven (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (13. November) verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter um kurz vor 3 Uhr gewaltsam Zutritt in ein an der Von-Dechen-Straße gelegenes Café und öffneten im Ladenlokal Spielautomaten sowie eine im Thekenbereich befindliche Kasse. Sie flüchteten mit einer bislang unbekannten Menge Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Betrüger erbeuten Hochdruckreiniger / Zeugensuche

    Wegberg-Rath-Anhoven (ots) - Gegen 12.25 Uhr erschienen zwei Männer am Donnerstag (13. November) an der Robert-Bosch-Straße in einer Firma für Agrartechnik und gaben sich als Mitarbeiter einer Mönchengladbacher Firma aus. Sie gaukelten einem Mitarbeiter der Agrarfirma vor, dass sie den Auftrag hätten, zwei Hochdruckreiniger abzuholen. Diese wurden den Unbekannten schließlich auch ausgehändigt. Sie luden die Geräte ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Opel Meriva entwendet

    Erkelenz-Gerderath (ots) - Unbekannte entwendeten am Barbararing einen Opel Meriva, an dem Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren. Die Tat ereignete sich am 13. November (Donnerstag), zwischen 13 Uhr und 14 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren