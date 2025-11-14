POL-HS: Spielautomaten in Café gewaltsam geöffnet

Wegberg-Rath-Anhoven (ots) - Gegen 12.25 Uhr erschienen zwei Männer am Donnerstag (13. November) an der Robert-Bosch-Straße in einer Firma für Agrartechnik und gaben sich als Mitarbeiter einer Mönchengladbacher Firma aus. Sie gaukelten einem Mitarbeiter der Agrarfirma vor, dass sie den Auftrag hätten, zwei Hochdruckreiniger abzuholen. Diese wurden den Unbekannten schließlich auch ausgehändigt. Sie luden die Geräte ...

