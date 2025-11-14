POL-HS: Spielautomaten in Café gewaltsam geöffnet
Hückelhoven (ots)
Am frühen Donnerstagmorgen (13. November) verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter um kurz vor 3 Uhr gewaltsam Zutritt in ein an der Von-Dechen-Straße gelegenes Café und öffneten im Ladenlokal Spielautomaten sowie eine im Thekenbereich befindliche Kasse. Sie flüchteten mit einer bislang unbekannten Menge Bargeld.
