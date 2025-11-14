PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Spielautomaten in Café gewaltsam geöffnet

Hückelhoven (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (13. November) verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter um kurz vor 3 Uhr gewaltsam Zutritt in ein an der Von-Dechen-Straße gelegenes Café und öffneten im Ladenlokal Spielautomaten sowie eine im Thekenbereich befindliche Kasse. Sie flüchteten mit einer bislang unbekannten Menge Bargeld.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

