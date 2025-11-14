PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrüger erbeuten Hochdruckreiniger
Zeugensuche

Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

Gegen 12.25 Uhr erschienen zwei Männer am Donnerstag (13. November) an der Robert-Bosch-Straße in einer Firma für Agrartechnik und gaben sich als Mitarbeiter einer Mönchengladbacher Firma aus. Sie gaukelten einem Mitarbeiter der Agrarfirma vor, dass sie den Auftrag hätten, zwei Hochdruckreiniger abzuholen. Diese wurden den Unbekannten schließlich auch ausgehändigt. Sie luden die Geräte in einen roten Sprinter mit Mönchengladbacher Kennzeichen (MG-) und flüchteten in unbekannte Richtung. Beide Männer hatten ein arabisches Erscheinungsbild. Ein Mann war etwa 195 bis 200 Zentimeter groß. Sein Begleiter war dick, etwa 45 bis 50 Jahre alt und humpelte auffällig beim Gehen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

