Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 318/25 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 16.11.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg - Diebstahl eines E-Scooters

Am Samstag den 15.11.2025 zwischen 17:45 Uhr und 18:00 Uhr kam es auf der Unterbrucher Straße zum Diebstahl eines E-Scooters. Nach gewaltsamem Entfernen des Schlosses entfernten sich die Täter mit dem Diebesgut von der Tatörtlichkeit. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter mitsamt Diebesgut angetroffen werden. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung, der Scooter konnte an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden.

