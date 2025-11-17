POL-HS: Wohnwagendiebstahl
Erkelenz (ots)
Zwischen dem 11. November (Dienstag), 18 Uhr, und dem 14. November (Freitag), 13.30 Uhr, stahlen Unbekannte auf der Ferdinand-Clasen-Straße einen Wohnwagen der Marke Hobby, an dem ein Kennzeichen aus Emmendingen (EM-) angebracht war.
