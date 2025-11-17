POL-HS: Einbruch in Restaurant
Wegberg (ots)
Am Sonntag (16. November) brachen bislang unbekannte Täter zwischen 01.30 Uhr und 16.45 Uhr in der Straße Forst in ein Restaurant ein und entkamen nach ersten Ermittlungen mit Bargeld und mehreren Flaschen Alkohol.
