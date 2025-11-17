POL-HS: Einbruch in Restaurant

Erkelenz (ots) - Ein Senior wurde am Freitagnachmittag (14. November) das Opfer eines Trickdiebs. Der ältere Mann wurde gegen 12 Uhr auf dem Burgparkplatz von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und darum gebeten, einen Geldschein in Münzen zu wechseln. Der hilfsbereite Erkelenzer holte sein Portmonee hervor und wechselte das Geld. Daraufhin wollte der Unbekannte noch einen weiteren Schein gewechselt haben. ...

mehr