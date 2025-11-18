Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frauen rauben Seniorin die Handtasche

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am Montag (17. November) wurde eine Seniorin Opfer eines Straßenraubes. Die ältere Frau betrat mit ihrem Trolley gegen 13.50 Uhr einen Hausflur am Friedlandplatz. Dort wurde sie von drei bislang unbekannten Frauen angesprochen, die sie nach dem Weg fragten. Als die Seniorin wieder vor die Haustür trat, um den Weg zu erklären, schubste eine der Frauen die Geilenkirchenerin von hinten zu Boden. Mit der Handtasche ihres Opfers, die sich im Trolley befand, flüchtete das Trio über den Friedlandplatz in Richtung Sparkassenneubau. Die Täterinnen wirkten ausländisch und hatten einen Kinderwagen bei sich. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

