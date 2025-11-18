POL-HS: Werkzeuge von Ladefläche gestohlen

Geilenkirchen (ots) - Am Montag (17. November) wurde eine Seniorin Opfer eines Straßenraubes. Die ältere Frau betrat mit ihrem Trolley gegen 13.50 Uhr einen Hausflur am Friedlandplatz. Dort wurde sie von drei bislang unbekannten Frauen angesprochen, die sie nach dem Weg fragten. Als die Seniorin wieder vor die Haustür trat, um den Weg zu erklären, schubste eine der Frauen die Geilenkirchenerin von hinten zu Boden. Mit ...

