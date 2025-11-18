PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge von Ladefläche gestohlen

Hückelhoven-Baal (ots)

Aus einer Werkzeugkiste, die sich auf der Ladefläche eines Pritschenwagens befand, der in der Straße Am Alten Bahnhof stand, stahlen unbekannte Täter zwischen letzter Woche Freitag (14. November), 18 Uhr und Sonntag (16. November), 10 Uhr, zwei Trennschleifer.

