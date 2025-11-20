POL-HS: Baustellencontainer aufgebrochen

Erkelenz (ots) - Am Samstag, 15. November, ereignete sich auf der A 46 bei Erkelenz ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Mann entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn fuhr und mit dem Fahrzeug eines 47-jährigen Mannes aus Grevenbroich kollidierte. Durch den Aufprall erlitt der 47-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 33-jährige Unfallverursacher wurde ...

