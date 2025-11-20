POL-HS: Baustellencontainer aufgebrochen
Erkelenz-Genhof (ots)
Unbekannte Personen brachen in der Straße In Genhof in der Nacht von Dienstag (18. November), 16 Uhr, zu Mittwoch (19. November), 8 Uhr, auf einem Baustellengelände in einen Container ein und stahlen diverse Werkzeuge.
