POL-HS: 4er BMW gestohlen
Hückelhoven-Ratheim (ots)
In der Straße Zum Mahracker stahlen unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 12. November, 6 Uhr, und Mittwoch,19. November, 21 Uhr, einen 4er BMW mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), der in einer Hauseinfahrt abgestellt war.
