Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 23.11.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg - Wohnungseinbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus

In der Zeit vom 20.11.2025, 18.00 Uhr bis zum 22.11.2025, 12.11 Uhr haben unbekannte Personen in der Straße Alte Schmiede ein Fenster zu einem freistehenden Einfamilienhaus aufgehebelt. Das Schlafzimmer der Familie wurde durchwühlt und diverse Gegenstände entwendet.

Erkelenz - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Am Samstag, den 22.11.2025 in der Zeit von 13.30 Uhr bis 21.45 Uhr brachen unbekannte Personen in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Vossemer Straße ein. Die unbekannten Personen betraten die Wohnung indem sie die Terrassentür beschädigten. Augenscheinlich wurden keine Wertsachen entwendet.

Wassenberg - Tageswohnungseinbruch

Am Samstag, den 22.11.2025 in der Zeit von 15.00 Uhr bis 20.30 Uhr gelangten unbekannte Personen über die rückwärtig liegende Terrassentür in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Weilerstraße. Die unbekannten Personen durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten diverse Gegenstände.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können. Zuständig ist in diesem Fall die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Verkehrsunfälle

Wegberg - Beeckerheide - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, den 22.11.2025 gegen 16.40 Uhr ereignete sich auf dem Grenzlandring (L400) ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 32-jährige PKW-Fahrerin befuhr den Grenzlandring aus Richtung Industriestraße in Richtung Am Friedhof. Am rechten Fahrbahnrand stand ein Pkw, dessen Fahrerin zuvor bei einem anderen dort geschehenden Wildunfall den Beteiligten zu Hilfe gekommen war. Die PKW-Fahrerin fuhr auf den stehenden PKW auf, dabei wurde sie schwer verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell