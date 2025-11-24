PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher erbeuten Bargeld

Wegberg-Merbeck (ots)

In der Hallerstraße drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein und stahlen nach ersten Ermittlungen Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Donnerstag (20. November), 19 Uhr und Sonntag (23. November), 23.40 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
