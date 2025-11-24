POL-HS: Einbrecher erbeuten Bargeld
Wegberg-Merbeck (ots)
In der Hallerstraße drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein und stahlen nach ersten Ermittlungen Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Donnerstag (20. November), 19 Uhr und Sonntag (23. November), 23.40 Uhr.
