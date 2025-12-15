Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Warendorf (ots)

Am Samstag (13.12.2025) um 13.15 Uhr kam es in Warendorf auf der B 64 zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-Jährige aus Sassenberg befuhr mit ihrem Pkw die B 64 aus Richtung Telgte kommend. Vor ihr fuhr eine 34-jährige Warendorferin mit ihrem Fahrzeug. Die Warendorferin musste aufgrund einer Verkehrssituation bremsen. Die 51-Jährige fuhr auf das Fahrzeug auf. Die beiden Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Das Auto der Warendorferin wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.

