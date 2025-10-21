Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Zimmerbrand in der Karlstraße - Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Paderborn (ots)

(sg) Am Dienstagabend, den 21. Oktober 2025, wurde die Feuerwehr der Stadt Paderborn um 20:13 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand in der Karlstraße alarmiert.

In einer Erdgeschosswohnung kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Kühlschrank. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits eigenständig und unverletzt verlassen. Sie hatten vorbildlich die Türen hinter sich geschlossen.

Dank des umsichtigen Verhaltens der Bewohnerinnen und Bewohner sowie des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand auf den betroffenen Kühlschrank begrenzt werden.

Alle Wohnungen des Gebäudes blieben weiterhin bewohnbar.

Im Einsatz befanden sich die hauptamtlichen Löschfahrzeuge der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord, eine Drehleiter, der Einsatzführungsdienst sowie die freiwillige Einheit Stadtmitte.

