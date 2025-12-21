PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in leerstehendes Haus in Sundern-Allendorf

Sundern (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 19.12.2025, 16:00 Uhr bis Samstag, den 20.12.2025 17:15 Uhr drangen unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Straße "In den Erlen" in Sundern-Allendorf ein. Dabei hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten die Zimmer im Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 0291-90203411 bei der Polizeiwache Meschede zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren