Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in leerstehendes Haus in Sundern-Allendorf

Sundern (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 19.12.2025, 16:00 Uhr bis Samstag, den 20.12.2025 17:15 Uhr drangen unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Straße "In den Erlen" in Sundern-Allendorf ein. Dabei hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten die Zimmer im Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 0291-90203411 bei der Polizeiwache Meschede zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell