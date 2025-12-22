PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Arnsberg-Neheim

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 16:35 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der B7 auf Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Neheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 89-jähriger Mann aus Neheim verließ die A46 aus Fahrtrichtung Werl kommend. Er fuhr von der Abfahrt in den Kreuzungsbereich der B7 ein. Zeitgleich befuhr ein 61-jähriger Mann aus Werl die B7 aus Fahrtrichtung Voßwinkel kommend in Richtung Neheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß beider Autos. Der 89-jährige Mann verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige Werler verletzte sich leicht. Er konnte sich nach der Unfallaufnahme wieder nach Hause begeben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

