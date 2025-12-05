PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Radfahrer gesucht

Wegberg (ots)

Am Montag (1. Dezember) war ein 42 Jahre alter Mann zwischen 10 Uhr und 11 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kreuzherrenstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend unterwegs, als eine bislang unbekannte Fußgängerin von links die Straße überquerte. Möglicherweise kam die Frau vom Parkplatz der Caritas. Auf der Straße kam es zum Zusammenstoß. Der Wegberger stürzte dadurch auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Unmittelbar hinter ihm bremste ein Fahrzeug ab. Nach einem kurzen Gespräch trennte man sich und die Frau ging in Richtung eines naheliegenden Gebäudes. Sie war etwa 55 bis 65 Jahre alt, zirka 165 bis 175 Zentimeter groß, hatte gräuliche Haare und trug eine rote Jacke. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei diese Frau, den Fahrer oder die Fahrerin des abbremsenden Fahrzeugs sowie Personen, die weitere Angaben zum Unfall oder zur Identität der Fußgängerin machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

