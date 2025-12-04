PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw auf Feldweg ausgebrannt

Selfkant-Millen-Bruch (ots)

Gegen 01.30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen (4. Dezember) zu einem Pkw-Brand aus. Auf einem Wirtschaftsweg zwischen der Ortschaft Millen und der Bundesstraße 56 stand ein Auto in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat bereits erste Ermittlungen hinsichtlich einer Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

