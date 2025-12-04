POL-HS: Pkw auf Feldweg ausgebrannt
Selfkant-Millen-Bruch (ots)
Gegen 01.30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen (4. Dezember) zu einem Pkw-Brand aus. Auf einem Wirtschaftsweg zwischen der Ortschaft Millen und der Bundesstraße 56 stand ein Auto in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat bereits erste Ermittlungen hinsichtlich einer Brandstiftung aufgenommen.
