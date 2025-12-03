Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Falsche Telekommitarbeiter bestehlen Seniorin im Haus

Zeugensuche

Wegberg-Beeck (ots)

Am späten Vormittag des 2. Dezember (Dienstag) wurde eine Seniorin in ihrem Haus von zwei bislang Unbekannten bestohlen. Gegen 11.10 Uhr schellten die beiden Männer am Haus der älteren Frau, gaben sich als Telekommitarbeiter aus, die angeblich Leitungen überprüfen müssten. So gelangten so in das Haus der Rentnerin. Dort gelang es den Unbekannten, die alte Frau geschickt abzulenken. Sie hielten sich bis etwa 12 Uhr im Haus auf. Nachdem sie sich verabschiedet hatten, stellte die Rentnerin fest, dass mit den Männern auch ihr Bargeld verschwunden war. Ein Täter war etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und schlank. Er hatte braune Haare, war dunkel gekleidet und trug eine Brille. Sein Begleiter war kräftig gebaut, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß und ebenfalls dunkel gekleidet. Seine Haare waren braun und zurückgegelt. Beide sprachen deutsch ohne erkennbaren Akzent und wirkten westeuropäisch. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen, die zur in Rede stehenden Tatzeit im Bereich des Tannenwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

