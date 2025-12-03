PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Heinsberg-Dremmen (ots)

Am Dienstagnachmittag (2. Dezember) drangen Einbrecher gegen 17.20 Uhr in der Schillerstraße gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen flohen sie mit einer Armbanduhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

