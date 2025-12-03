POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Heinsberg (ots) - Am Montagnachmittag (1. Dezember) ging eine Waldfeuchterin mit ihrer sieben Jahre alten Tochter auf dem linken Gehweg der Weberstraße in Richtung Parkplatz, als sie gegen 15.40 Uhr von einem bislang unbekannten Mann, der ebenfalls zu Fuß unterwegs war, überholt wurde. Im Vorbeigehen schlug der Mann dem Kind mit der Faust gegen den Arm. Anschließend entfernte er sich Richtung Parkplatz Weberstraße. ...

