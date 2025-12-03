POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Heinsberg-Dremmen (ots)
Am Dienstagnachmittag (2. Dezember) drangen Einbrecher gegen 17.20 Uhr in der Schillerstraße gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen flohen sie mit einer Armbanduhr.
