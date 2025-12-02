Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Kindergarten und Grundschule

Wegberg/-Merbeck (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen Einbrecher gewaltsam in einen Kindergarten sowie in eine Grundschule ein. Zwischen Freitagnachmittag (28. November), 16 Uhr, und Montagmorgen (1. Dezember), 07.15 Uhr, stiegen sie durch ein Fenster in das Schulgebäude an der Krefelder Straße in Merbeck ein und entkamen mit einer Musikbox. Ob die Täter am Rathausplatz in den Räumlichkeiten des Kindergartens ebenfalls Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Außerdem prüft die Kriminalpolizei nun, ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen könnten.

