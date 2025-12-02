Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tabakwaren nach Einbruch in Lebensmittelmarkt erbeutet

Waldfeucht (ots)

Am frühen Morgen des 2. Dezember (Dienstag) verschaffte sich ein Unbekannter im Industriegebiet an der Raiffeisenstraße gewaltsam Zutritt in ein Lebensmittelgeschäft. Auf Videoaufzeichnungen war zu erkennen, wie eine dunkel gekleidete männliche Person gegen 00.50 Uhr in den Markt eindrang und kurze Zeit später mit einer bislang unbekannten Menge an Tabakwaren flüchtete. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

