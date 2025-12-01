POL-HS: E-Scooter aus Keller gestohlen
Hückelhoven-Baal (ots)
In der Feuerbachstraße stahlen unbekannte Personen aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses einen E-Scooter. Die Tat ereignete sich zwischen dem 28. November (Freitag), 23 Uhr, und dem 29. November (Samstag), 13 Uhr.
