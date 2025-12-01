PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter aus Keller gestohlen

Hückelhoven-Baal (ots)

In der Feuerbachstraße stahlen unbekannte Personen aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses einen E-Scooter. Die Tat ereignete sich zwischen dem 28. November (Freitag), 23 Uhr, und dem 29. November (Samstag), 13 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

