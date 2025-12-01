POL-HS: In Kirche eingebrochen

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Ein 9 Jahre alter Junge zog sich am 28. November (Freitag) bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter leichte Verletzungen zu. Der Grundschüler war gegen 07.30 Uhr zu Fuß in einer Unterführung eines noch nicht genutzten Fahrbahnabschnitts unterwegs, die vom Schlackerweg zur Jacobastraße führt. Dort kam ihm ein schwarz gekleideter etwa ...

mehr