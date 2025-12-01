Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter-Fahrer fährt Grundschüler an und flüchtet

Zeugen gesucht

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Ein 9 Jahre alter Junge zog sich am 28. November (Freitag) bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter leichte Verletzungen zu. Der Grundschüler war gegen 07.30 Uhr zu Fuß in einer Unterführung eines noch nicht genutzten Fahrbahnabschnitts unterwegs, die vom Schlackerweg zur Jacobastraße führt. Dort kam ihm ein schwarz gekleideter etwa 14 bis 15 Jahre alter und zirka 150 bis 160 Zentimeter großer E-Scooter-Fahrer entgegen und streifte den Jungen im Vorbeifahren. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des E-Scooters entfernte sich nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Personen, die weitere Angaben zum Unfall machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

