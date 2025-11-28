PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand eines Einfamilienhauses

Geilenkirchen (ots)

Kurz vor 23 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr am Abend des 27. November (Donnerstag) zu einem Brand in der Merowingerstraße ausrücken. Während der Streifenfahrt hatte die Besatzung eines Streifenwagens zuvor eine Rauchentwicklung an einem Haus festgestellt. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden, da das freistehende Einfamilienhaus zurzeit leer steht. Die Kriminalpolizei versucht nun die Brandursache zu ermitteln.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

