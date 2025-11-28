Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf Landstraße

Wegberg-Rickelrath (ots)

Gegen 17.30 Uhr kam es am Donnerstag (27. November) auf der L 3 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden, einer davon schwer. Eine 54 Jahre alte Frau aus Wegberg war mit ihrem Pkw auf der Dülkener Straße in Fahrtrichtung In Balkenhoven unterwegs. Aus der Gegenrichtung kam ihr eine 62 Jahre alte Autofahrerin, die nach ersten Erkenntnissen während der Fahrt akute gesundheitliche Probleme bekam, entgegen. Die ältere Frau geriet mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Pkw der 54-Jährigen zusammen. Beide Frauen zogen sich durch den Aufprall Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell