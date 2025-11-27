PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Portmonee aus Handtasche gestohlen
Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Eine 90 Jahre alte Erkelenzerin wurde am Mittwochnachmittag (26. November) Opfer eines Diebstahls. Die Frau hatte zuvor in einer Bank Geld abgehoben und wurde gegen 15.30 Uhr auf der Kölner Straße im TEDI Markt von einer jungen Frau in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt. Die Unbekannte war etwa 20 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß und hatte dunkle glatte Haare. Sie hatte ein südländisches Erscheinungsbild und trug dunkle Kleidung. Als die Rentnerin später an der Kasse ihr Portmonee aus der Handtasche hervorholen wollte, bemerkte sie, dass es weg war. Die Handtasche der betagten Frau hatte sich zuvor an ihrem Rollator befunden. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 13:00

    POL-HS: MP3-Player und Rucksack aus Pkw entwendet

    Heinsberg-Eschweiler (ots) - In der Ilbertzstraße verschafften sich unbekannte Personen zwischen dem 25. November (Dienstag), 17 Uhr, und dem 26. November (Mittwoch), 9 Uhr, Zutritt zum Innenraum eines Pkw und entwendeten daraus einen MP3-Player sowie einen Rucksack. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Auto kollidiert mit Baum / Zeugensuche

    Geilenkirchen (ots) - Am Mittwoch (26. November) kam es auf der Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden, einer davon schwer. Gegen 17.05 Uhr war ein 66 Jahre alter Niederländer in einem SUV mit seinem 61-jährigen Beifahrer auf der Landstraße aus Richtung Tripsrath kommend in Richtung Geilenkirchen unterwegs. Nach Angaben der beiden Männer sei plötzlich ein großer schwarzer Hund von ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Radfahrerin stößt mit Fußgänger zusammen / Zeugensuche

    Heinsberg (ots) - Ein 61 Jahre alter Mann führte am 26. November (Mittwoch) gegen 18 Uhr auf der Westtangente drei Hunde auf dem Geh- und Radweg zwischen Aphoven und Lieck aus, als er bemerkte, dass sich ihm von hinten in Fahrtrichtung Lieck eine Radfahrerin näherte. Daraufhin stellte er sich mit seinen Tieren in den Grünstreifen, um die Fahrradfahrerin vorbeifahren zu lassen. Diese stieß jedoch mit ihrem Lenker gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren