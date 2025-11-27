Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Portmonee aus Handtasche gestohlen

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Eine 90 Jahre alte Erkelenzerin wurde am Mittwochnachmittag (26. November) Opfer eines Diebstahls. Die Frau hatte zuvor in einer Bank Geld abgehoben und wurde gegen 15.30 Uhr auf der Kölner Straße im TEDI Markt von einer jungen Frau in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt. Die Unbekannte war etwa 20 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß und hatte dunkle glatte Haare. Sie hatte ein südländisches Erscheinungsbild und trug dunkle Kleidung. Als die Rentnerin später an der Kasse ihr Portmonee aus der Handtasche hervorholen wollte, bemerkte sie, dass es weg war. Die Handtasche der betagten Frau hatte sich zuvor an ihrem Rollator befunden. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

