Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrerin stößt mit Fußgänger zusammen

Zeugensuche

Heinsberg

Ein 61 Jahre alter Mann führte am 26. November (Mittwoch) gegen 18 Uhr auf der Westtangente drei Hunde auf dem Geh- und Radweg zwischen Aphoven und Lieck aus, als er bemerkte, dass sich ihm von hinten in Fahrtrichtung Lieck eine Radfahrerin näherte. Daraufhin stellte er sich mit seinen Tieren in den Grünstreifen, um die Fahrradfahrerin vorbeifahren zu lassen. Diese stieß jedoch mit ihrem Lenker gegen den wartenden Heinsberger, der dadurch zu Fall kam und auf seine Hunde fiel. Die junge Frau, die etwa 16 bis 20 Jahre alt war, blieb noch kurz an der Unfallstelle, entfernte sich aber danach in unbekannte Richtung. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnten, werden, beziehungsweise die Radfahrerin selbst, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

