POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Selfkant-Süsterseel (ots) - Am Dienstagnachmittag (25. November) ereignete sich am Höngener Weg auf dem Parkplatz eines Supermarktes ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Die 48-Jährige war mit ihrem Rad auf dem Parkplatz unterwegs und befand sich rechts neben dem Pkw eines 81 Jahre alten Mannes, der ebenfalls den Parkplatz befuhr und dann ...

