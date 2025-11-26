PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Wegberg-Rickelrath (ots)

Einbrecher drangen in der Straße In Bollenberg am Dienstag (25. November) zwischen 17 Uhr und 20 Uhr in ein Wohnhaus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge entkamen sie mit Bargeld und Schmuck.

