POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Geilenkirchen (ots) - Zwischen letzter Woche Freitag (21. November), 15.15 Uhr und Montag (24. November), 6.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zutritt in das Schulsekretariat des Gymnasiums, wo sie nach ersten Ermittlungen weitere Schränke aufbrachen und Briefmarken im Wert von mehreren hundert Euro stahlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

