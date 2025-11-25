POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Geilenkirchen (ots)
Einbrecher verschafften sich am Montag (24. November) zwischen 18.15 Uhr und 20.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Am Fuchsberg. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie einen mittleren zweistelligen Betrag an Kleingeld.
