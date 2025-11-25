POL-HS: Einbruch in Schulsekretariat

Selfkant-Tüddern (ots) - In der Straße In der Fummer stahlen Unbekannte einen E-Scooter, der vor einem Lebensmitteldiscounter abgestellt war. Die Tat ereignete sich am 21. November (Freitag) zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

