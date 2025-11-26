Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrer erfasst Radfahrerin auf Supermarktparkplatz

Selfkant-Süsterseel (ots)

Am Dienstagnachmittag (25. November) ereignete sich am Höngener Weg auf dem Parkplatz eines Supermarktes ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Die 48-Jährige war mit ihrem Rad auf dem Parkplatz unterwegs und befand sich rechts neben dem Pkw eines 81 Jahre alten Mannes, der ebenfalls den Parkplatz befuhr und dann nach ersten Ermittlungen sein Fahrzeug nach rechts lenkte. Hierbei erfasste er die Frau, die stürzte und so schwere Verletzungen erlitt, dass sie zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

