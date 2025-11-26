POL-HS: Diebstahl aus Pkw
Erkelenz (ots)
Zwischen dem 22. November (Samstag), 15 Uhr und dem 24. November (Montag), 7 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen Zugang zu einem Pkw, der in der Bayernstraße abgestellt war und durchsuchten den Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten unter anderem einen Karton mit Schuhen.
