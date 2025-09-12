PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfälle mit Beteiligung von E-Scootern

Stralsund/Rügen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (11.09.2025) kam es im Bereich Stralsund und auf der Insel Rügen zu zwei Unfällen mit Elektrorollern.

So wurde die Polizei gegen 12:00 Uhr über einen Unfall in der Bahnhofstraße in Sassnitz informiert. Demnach sei ein 41-jähriger Deutscher mit seinem E-Scooter gestürzt und habe sich dadurch eine Kopfverletzung zugezogen. Bei der Unfallaufnahme haben die Beamten bei dem Schwerverletzten Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt und daraufhin eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung angeordnet. Ob die Alkoholisierung ursächlich für den Unfall war, wird im Rahmen der Ermittlungen zum Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr geprüft.

Gegen 16:00 Uhr ereignete sich im Heinrich-Heine-Ring in Stralsund ein weiterer Unfall. Dort habe nach ersten Erkenntnissen ein 86-jähriger deutscher Fahrer eines PKW der Marke Nissan offensichtlich einem 30-jährigen syrischen E-Scooter Fahrer die Vorfahrt genommen. Der 30-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen, die vor Ort ambulant behandelt werden konnten.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

