FW Beverungen: 24 Stunden im Einsatz / Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehren Beverungen, Dalhausen und Herstelle

Einmal Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann auf Zeit sein - dieses Erlebnis bot der gemeinsame Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehren Beverungen, Dalhausen und Herstelle. Er startete am 12. September um 16 Uhr und endete genau 24 Stunden später mit einem gelungenen Abschluss.

Nach der offiziellen Begrüßung und Einteilung bezogen die Jugendlichen zunächst ihre Schlafplätze, richteten ihre Wachen ein und übernahmen die Fahrzeuge - ganz wie bei einer echten Berufsfeuerwehr. Für die bevorstehenden Einsätze standen das LF 20 KatS aus Amelunxen, das TSF-W aus Würgassen sowie das HLF 20 des Kreises Höxter zur Verfügung. So war die Nachwuchsfeuerwehr bestens ausgerüstet, um realistische Einsatzszenarien zu bewältigen.

Bereits gegen 18 Uhr ertönte das erste Einsatzsignal: Auf einem Feldrand bei Beverungen musste ein Flächenbrand bekämpft werden. Dabei übten die jungen Feuerwehrleute die Wasserentnahme aus der Bever, um die "Brandstelle" schnell unter Kontrolle zu bringen. Nach der erfolgreichen Übung wartete ein gemeinsames Abendessen vom Grill, das den Einsatzkräften neue Energie gab.

Doch der Abend war noch nicht vorbei: Gegen 21 Uhr wurden die Jugendlichen erneut alarmiert - dieses Mal zu einer Personensuche im Industriegebiet. Mit Unterstützung der Betreuer und unter Einsatz von Funkgeräten und Taschenlampen gelang es ihnen schließlich, die vermisste Person wohlbehalten aufzufinden. Danach kehrte allmählich Ruhe ein und die jungen Feuerwehrleute begaben sich zur verdienten Nachtruhe.

Der nächste Tag begann früh: Bereits um 6 Uhr rückten die Nachwuchs-Einsatzkräfte zu einem Brand an der Biogasanlage aus. Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung und einem ausgiebigen Frühstück um 8 Uhr standen weitere Ausbildungseinheiten auf dem Programm. Neben Fahrzeug- und Gerätekunde sowie Erster Hilfe wurde das erlernte Wissen bei zwei kleineren Einsatzübungen mit Feuertonnen und Verletztenversorgung direkt praktisch angewendet.

Zur Mittagszeit gab es Nudeln mit Soße. Der Nachmittag stand im Zeichen von Aufräum- und Reinigungsarbeiten, denn auch das gehört zum Feuerwehralltag. Ein kleiner Fehlalarm sorgte im Anschluss für Schmunzeln, ehe der Stadtbrandinspektor den Tag gegen 16 Uhr am 13. September offiziell beendete.

Der Berufsfeuerwehrtag bot den Jugendlichen nicht nur spannende Einblicke in den Feuerwehrdienst, sondern stärkte auch den Teamgeist, die Verantwortungsbereitschaft und die Begeisterung für das Ehrenamt. Ein besonderes Dankeschön gilt allen Betreuern, Helfern und Unterstützern, die das Wochenende ermöglicht und die Jugendlichen tatkräftig begleitet haben.

Der Bericht hat dein Interesse an der Jugendfeuerwehr geweckt und du bist zwischen 10 und 18 Jahre alt? Dann melde dich bei der Jugendfeuerwehr in deiner Nähe. Kontaktdaten zu den Jugendfeuerwehrgruppen im Stadtgebiet Beverungen findest du auf unserer Homepage: www.feuerwehr-beverungen.de

