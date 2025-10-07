Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: 26 Feuerwehrangehörige schließen Feuerwehr-Grundausbildung erfolgreich ab

Nachwuchskräfte aus Beverungen, Brakel und Höxter verstärken die Einsatzbereitschaft

Beverungen (ots)

Am 27. September 2025 haben 26 Feuerwehrangehörige aus den Städten Beverungen, Brakel und Höxter den zweiten Teil ihrer Feuerwehr-Grundausbildung - die sogenannte Truppmann-Ausbildung Teil 2 - erfolgreich abgeschlossen.

Damit sind die Nachwuchskräfte nun voll befähigt im Einsatzdienst mitzuwirken.

Bereits im März und April 2025 absolvierten die Teilnehmer im ersten Ausbildungsabschnitt die Grundlagen im Feuerwehrdienst bestehend aus Rechtsgrundlagen, Gefahren der Einsatzstelle, Brand und Löschlehre sowie im praktischen Teil erfolgten Einsatzübungen im Bereich der Brandbekämpfung.

Im zweiten Lehrgangsteil beschäftigten sich die Einsatzkräfte unter anderem mit Themen aus dem Bereich der Ersten Hilfe und erweiterte medizinische Maßnahmen zur Versorgung von Patienten, psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), der Mechanik, Heben und Bewegen von Lasten sowie in realitätsnahen Einsatzübungen zur technischen Rettung von verunfallten Personen aus Kraftfahrzeugen nach Verkehrsunfällen.

"Mit dem erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezeigt, dass sie nicht nur über das notwendige Wissen, sondern auch über die praktische Einsatzfähigkeit verfügen", betont Lehrgangsleiter STBI Jürgen Romund. "Unsere Feuerwehren gewinnen dadurch motivierte Verstärkung für die tägliche Arbeit im Einsatzdienst."

Alle 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer legten sowohl die theoretische als auch die praktische Lernerfolgskontrolle erfolgreich ab. Ein besonderer Dank gilt der Jugendfeuerwehr Brakel für die Versorgung während des Lehrgangs, dem Ausbilderteam sowie allen Kameradinnen und Kameraden, die mit ihrem Engagement die Ausbildung ermöglicht haben. Ein weiterer Dank geht an das Autohaus Seibert, das der Feuerwehr für die realitätsnahen Einsatzübungen die Unfallfahrzeuge zur Verfügung stellte.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Grundausbildung stehen für die frisch ausgebildeten Einsatzkräfte nun weitere Lehrgänge bevor, beispielsweise zum Sprechfunker oder Atemschutzgeräteträger, um ihre Fähigkeiten weiter auszubauen.

Folgende Teilnehmer konnten den Truppmann Teil 1 + 2 erfolgreich abschließen: Feuerwehr Stadt Beverungen: Florian Derenthal, Bela Giefers, Daniel Kühnl, Andre Kröger, Aron Timmermann, Fynn Wäsche Feuerwehr Stadt Brakel: Alexander Aufenanger, Nikolaj Bazanov, Lorenzo Rino del Favero, Julian Giefers, Firas Haddad, Tjark Heinemann, Marco Kisters, Sebastian Lenz, Felix Löwenkamp, Katrin Löwenkamp, Christian Reuling, Lea Roberts, Björn Stenz, Sven Wieners, Alexander Winter Am Teil 1 hatten Silke Lenz und Nina Kamphius teilgenommen. Feuerwehr Stadt Höxter: Marie Bömelburg, Jan-Niklas Hüttig, Sören Lange, Ronja Schriegel, Lennard Schünemann

